Si Cinpin: Rusiya və ABŞ ilə təmaslar müsbət və konstruktiv olub
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 15:09
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Çin Sədri Si Cinpin bu gün Şençjendə ABŞ və Rusiya liderləri Donald Tramp və Vladimir Putinlə aparılan danışıqları yüksək qiymətləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.
"Putin və Trampla təmaslar müsbət və konstruktiv olub", - o bildirib.
Qeyd edək ki, ABŞ, Rusiya və Çin liderlərinin üçtərəfli sammitinin yekunları üzrə birgə bəyannamə qəbul edilib.
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