Американская инженерная и консалтинговая компания AECOM представила представителям властей Армении предварительные результаты инженерно-технического исследования железнодорожного сообщения в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Армении.

"По мере приближения к завершению инженерно-технического исследования железнодорожного сообщения международная инфраструктурная компания AECOM на этой неделе вновь посетила Армению, чтобы обсудить с высокопоставленными армянскими чиновниками предварительные результаты исследования и изучить дополнительные возможности для инвестиций в инфраструктуру в рамках проекта TRIPP", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2026 года сообщалось, что представители AECOM приступили к исследованию участка в рамках проекта TRIPP.