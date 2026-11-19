Дом экс-главы временного правительства Бангладеш, лауреата Нобелевской премии Мохаммада Юнуса в городе Чаттограм подожгли представители бывшей правящей партии экс-премьера Шейха Хасины "Авами лиг".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал India Today.

Информации о пострадавших не поступало. Полиция начала расследование инцидента.

Кроме того, произошла серия нападений на объекты, связанные с именем Юнуса, в том числе на отделения основанного им банка Grameen.

Отметим, что 19 ноября партия "Авами лиг" объявила общенациональную акцию протеста, требуя от властей отменить запрет на деятельность Хасины и обеспечить ее возвращение в страну.