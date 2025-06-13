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В ООН призвали Израиль и Иран к "максимальной сдержанности"

В ООН призвали Израиль и Иран к "максимальной сдержанности" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и призывает стороны к максимальной сдержанности.
Другие страны
13 июня 2025 г. 08:02
В ООН призвали Израиль и Иран к максимальной сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и призывает стороны к максимальной сдержанности.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, как Иран и США ведут переговоры по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь напоминает об обязанности государств - членов ООН действовать в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - указывается в заявлении.

"Генеральный секретарь просит обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать обострения конфликта", - отметил Хак.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin baş katibi İsrail və İrana çağırış edib

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