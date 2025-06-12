Завтра в Имишли и Билясуваре более 10 тыс. абонентов останутся без газа

Завтра в Имишли и Билясуваре возникнут перебои в подаче газа.

Завтра в Имишлинском и Билясуварском районах возникнут перебои в подаче газа.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с тестовыми работами без газа останется 10 591 абонент.

13 июня с 09:00 до завершения работ подача газа будет приостановлена в 21 село Имишлинского района (Юхары Гаралар, Отузикиляр, Мургузаллы, Мурадаллы, Мурсалли, Хошчобанлы, Гарагашлы, Олджяляр, Нурулу, Султанмурадлы, Гарадонлу, Чахар, Говхарли, Мезрели, Чахырлы, Хубьярлы, Гызылкенд, Аранлы, Гаджирустамлы, Хаджалмурадлы, Кюрмахмудлу), а также в 11 поселков для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе.