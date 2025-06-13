На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от перекрёстка с улицей Мюзаффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";
5. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.