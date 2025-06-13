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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 июня 2025 г. 08:33
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от перекрёстка с улицей Мюзаффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";

5. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb – SİYAHI

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