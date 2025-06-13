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ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе

ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за представленную Испанией резолюцию, в которой подчеркивается необходимость привлечения Израиля к ответственности за неисполнение обязательств в рамках международного права.
Другие страны
13 июня 2025 г. 08:05
ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля и прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за представленную Испанией резолюцию, в которой подчеркивается необходимость привлечения Израиля к ответственности за неисполнение обязательств в рамках международного права.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Документ поддержали 149 стран, в том числе Азербайджан, Россия, Китай, Оман, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария и Япония. Против выступили 12 государств, включая Аргентину, Венгрию и США.

Хотя резолюции Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы, в документе содержится призыв к государствам-членам ООН принимать индивидуальные и коллективные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН для того, чтобы обеспечить выполнение Израилем своих обязательств.

Также резолюция требует немедленного прекращения блокады Газы, открытия всех пограничных пунктов пропуска и обеспечения полного доступа гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения.

В документе повторяется требование немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, а также безотлагательного и достойного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.

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Версия на английском языке UN General Assembly adopts resolution on ceasefire in Gaza, Israel’s responsibility
Версия на азербайджанском языке BMT İsraillə bağlı məcburi hüquqi qüvvəyə malik olmayan qətnamə qəbul edib

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