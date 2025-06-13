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СМИ: На месте крушения самолета в Индии нашли черные ящики

СМИ: На месте крушения самолета в Индии нашли черные ящики Черные ящики были обнаружены на месте крушения пассажирского самолета в Ахмедабаде на западе Индии.
Другие страны
13 июня 2025 г. 07:33
СМИ: На месте крушения самолета в Индии нашли черные ящики

Черные ящики были обнаружены на месте крушения пассажирского самолета в Ахмедабаде на западе Индии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал News18.

Генеральный директорат гражданской авиации проанализирует записи в рамках расследования причин случившегося.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, упал почти сразу после взлета. Самолет выполнял рейс в Лондон. По данным газеты The New Indian Express, в результате крушения погибли более 310 человек - как пассажиры и члены экипажа на борту судна, так и люди, находившиеся на земле. Точное число жертв катастрофы будет установлено после проведения ДНК-экспертиз. Один пассажир разбившегося самолета выжил.

Сообщается, что место трагедии в сегодня посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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