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    Казахстан увеличил финансирование ремонта электростанций до $864 млн

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 17:41
    Казахстан увеличил финансирование ремонта электростанций до $864 млн

    Финансирование ремонта электростанций в Казахстане увеличено до $864,3 млн.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи, посвященной итогам развития топливно-энергетического комплекса за 10 месяцев 2026 года.

    По словам министра, отопительный сезон во всех регионах страны проходит стабильно. На электростанциях завершен ремонт основного оборудования и сетей, снижен уровень износа теплоэлектроцентралей. Количество станций, находящихся в "красной зоне" риска, сократилось до пяти.

    За январь–октябрь производство электроэнергии в Казахстане увеличилось на 2,3% и достигло 102,4 млрд кВт·ч.

    В нефтяной отрасли объемы переработки нефти за этот период выросли на 4,7%, а совокупные запасы горюче-смазочных материалов достигли 1,2 млн тонн. Производство отечественного битума составило 1,1 млн тонн, что позволило полностью обеспечить внутренние потребности страны.

    Продолжается реализация проекта расширения Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн в год, а также строительство нового нефтехимического комплекса в Атырауской области.

    В газовой отрасли до конца 2026 года уровень газификации населения планируется довести до 64,5%. Таким образом, доступ к природному газу получат 13,2 млн человек.

    Одновременно ведется строительство новых газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган и в Жанаозене. Заключены EPC-контракты по проектам на Карачаганаке и второй очереди Кашагана.

    Министр также сообщил о начале актуализации энергетического баланса Казахстана до 2035 года с учетом растущих потребностей центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта.

    Для активизации геологоразведки на электронные аукционы выставлено рекордное количество участков недр - 112.

    Кроме того, на объектах топливно-энергетического комплекса внедряются цифровые двойники, а для контроля поставок угля разрабатывается единая цифровая платформа, рассчитанная на 1,2 млн потребителей.

    По итогам встречи Токаев поручил обеспечить надежное электро- и теплоснабжение населения, усилить контроль за стабильностью рынка топлива и угля, а также обеспечить качественную реализацию инвестиционных проектов.

    Касым-Жомарт Токаев Ерлан Аккенженов Электроэнергетика Искусственный интеллект (ИИ) Казахстан
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