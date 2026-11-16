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    Сибига поздравил Азербайджан с избранием в руководящие органы МСЭ

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 18:08
    Сибига поздравил Азербайджан с избранием в руководящие органы МСЭ

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил Азербайджан с избранием в Совет Международного союза электросвязи (МСЭ) и Радиорегламентарный комитет организации.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

    "Выборы в два руководящих органа Международного союза электросвязи - Совет МСЭ и Радиорегламентарный комитет организации - только что завершились в Дохе. Искренне поздравляю все страны, избранные в эти органы, в особенности государства нашего региона - Азербайджан, Болгарию, Польшу, Чехию, Румынию и Казахстан - с успешным избранием. Желаю новым членам плодотворной работы и значительных результатов в развитии глобального телекоммуникационного сектора", - подчеркнул Сибига.

    Он также выразил благодарность государствам - членам МСЭ за их принципиальную позицию и решение не поддерживать избрание России в руководящие органы Союза.

    Андрей Сибига Азербайджано-украинские отношения
    Andrey Sibiqa Azərbaycanı BTİ-nin rəhbər orqanlarına seçilməsi münasibətilə təbrik edib
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