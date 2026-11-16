Азербайджан вновь избран членом Совета Международного союза электросвязи (МСЭ).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что на выборах, проведенных 16 ноября в катарском городе Доха в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), Азербайджан был избран членом Совета МСЭ а сотрудница Азербайджанского космического агентства (Azərkosmos) Ситара Мехдиева была избрана членом Радиорегламентарного комитета организации на 2027–2030 годы.

Выборы проходили в условиях серьезной международной конкуренции. Из 194 стран - членов МСЭ 48 избираются членами Совета организации. Азербайджан, набрав наибольшее количество голосов по региону Восточной Европы и Северной Азии, в котором он представлен, был избран членом Совета МСЭ 129 голосами.

Комитет по радиорегламентации (КРР) МСЭ состоит из 12 представителей, избираемых из числа 194 стран-членов. Азербайджан и на этих выборах, набрав наибольшее количество голосов по своей группе, был избран членом КРР 111 голосами.

Таким образом, Азербайджан, набрав наибольшее количество голосов по своему региону на обоих выборах, получил право быть представленным в обоих руководящих органах МСЭ.

МСЭ - специализированная международная организация, осуществляющая управление глобальным распределением радиочастот, спутниковыми орбитами и международными техническими стандартами в области информационно-коммуникационных технологий.

Наша страна, являющаяся членом МСЭ с 1992 года, была последовательно избрана в Совет в 2014, 2018 и 2022 годах, а в КРР - в 2018 и 2022 годах, и на протяжении этих лет активно участвует в деятельности организации.

Избрание Азербайджана членом Совета МСЭ в четвертый раз подряд и получение выдвинутым им кандидатом права на представительство в Комитете по радиорегламентации является показателем доверия, оказываемого нашей стране международным телекоммуникационным сообществом.

Представительство в Совете МСЭ предоставляет нашей стране возможность непосредственного участия в определении стратегических приоритетов и направлений деятельности организации, в принятии важных решений, а также в формировании глобальной цифровой повестки дня. Представительство же в Комитете по радиорегламентации будет способствовать более эффективному представлению позиции и интересов Азербайджана в процессах регулирования радиочастот и спутниковых орбит, эффективного использования радиоспектра и совершенствования соответствующей международной нормативной базы.