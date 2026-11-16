Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС

16 ноября делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым приняла участие в 30-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Пакистана городе Исламабаде.

Об этом Report сообщили из Министерства иностранных дел (МИД).

Выступивший на заседании заместитель министра довел до внимания позицию нашей страны относительно укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, институционального развития организации, возможностей сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта, энергетики и цифровизации.

Был отмечен вклад 17-го Саммита ОЭС, проведенного в прошлом году в Ханкенди, и первой "Недели ОЭС" в развитие регионального сотрудничества, подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей.

Была доведена до внимания роль транспортных, энергетических и цифровых инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, в укреплении связей в регионе. Была затронута важность поддержки деятельности учреждений ОЭС, расположенных в нашей стране.

Заместитель министра также проинформировал об усилиях нашей страны в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о возвращении бывших вынужденных переселенцев.

По завершении встречи был принят итоговый документ под названием "Исламабадское коммюнике".

Отдельно, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф также принял глав делегаций государств - членов ОЭС, в том числе заместителя министра Эльнура Мамедова.