Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 18:27
    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС

    16 ноября делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым приняла участие в 30-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Пакистана городе Исламабаде.

    Об этом Report сообщили из Министерства иностранных дел (МИД).

    Выступивший на заседании заместитель министра довел до внимания позицию нашей страны относительно укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, институционального развития организации, возможностей сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта, энергетики и цифровизации.

    Был отмечен вклад 17-го Саммита ОЭС, проведенного в прошлом году в Ханкенди, и первой "Недели ОЭС" в развитие регионального сотрудничества, подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей.

    Была доведена до внимания роль транспортных, энергетических и цифровых инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, в укреплении связей в регионе. Была затронута важность поддержки деятельности учреждений ОЭС, расположенных в нашей стране.

    Заместитель министра также проинформировал об усилиях нашей страны в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о возвращении бывших вынужденных переселенцев.

    По завершении встречи был принят итоговый документ под названием "Исламабадское коммюнике".

    Отдельно, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф также принял глав делегаций государств - членов ОЭС, в том числе заместителя министра Эльнура Мамедова.

    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС
    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС
    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС
    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС

    Организация экономического сотрудничества (ОЭС) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Эльнур Мамедов
    Фото
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    44 filmi
    44 filmi

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