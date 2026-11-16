İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2026
    • 18:18
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib

    Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Nazirlər Şurasının 30-cu iclasında Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iclasda çıxış edən nazir müavini İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təşkilatın institusional inkişafı, iqtisadi-ticarət, nəqliyyat, enerji və rəqəmsallaşma sahələrində əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı ölkənin mövqeyini diqqətə çatdırıb.

    Ötən il Xankəndidə keçirilmiş İƏT-in 17-ci Zirvə görüşünün və ilk "İƏT Həftəsi"nin regional əməkdaşlığın inkişafına töhfəsi qeyd olunub, əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən nəqliyyat, enerji və rəqəmsal infrastruktur layihələrinin regionda bağlantıların gücləndirilməsində rolu diqqətə çatdırılıb. Ölkədə yerləşən İƏT təsisatlarının fəaliyyətinin dəstəklənməsinin vacibliyindən bəhs olunub.

    Nazir müavini, həmçinin regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində ölkəmizin səyləri, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri, keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı barədə məlumat verib.

    Görüşün sonunda "İslamabad Kommünikesi" adlı yekun sənəd qəbul edilib.

    Səfər çərçivəsində Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif İƏT-ə üzv dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini, o cümlədən nazir müavini Elnur Məmmədovu qəbul edib.

    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
    Foto
    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:00
    Rusiya nüvə qəzası riskinə görə Ukrayna enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmağa çağırılıb
    Digər ölkələr
    18:56
    Tramp "60 Minutes" proqramını İranın zərbələrinə dair məlumatları təhrif etməkdə ittiham edib
    Digər ölkələr
    18:53
    ABŞ lideri Kim Çen Inla görüş ehtimalını istisna etməyib
    Digər ölkələr
    18:51
    Uşakov Putinin Si Cinpin və Trampla ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirəcəyini açıqlayıb
    Region
    18:36
    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Estoniya XİN-ə çağırılıb
    Digər ölkələr
    18:18
    Foto
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    Xarici siyasət
    18:16
    Andrey Sibiqa Azərbaycanı BTİ-nin rəhbər orqanlarına seçilməsi münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    18:09
    Azərbaycan və Böyük Britaniya regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    17:59
    Latviya Rusiya və Belarusdan taxıl tranzitinə qadağanı nəzərdən keçirir
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti