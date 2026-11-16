Места памяти Западного Азербайджана: История села Гейдарли

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Гейдарли на территории современной Армении, опустевшего в результате изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов.

Как передает Report, азербайджанское село, в котором азербайджанцы проживали до конца 1980-х годов в Армении, в периоды царской России и советской власти называлось по-разному: в царский период - Хайдарли, Гайдарли, Гейдарлы, Гендарлы, а в советский период - Айдарли, Хайдарли.

По меньшей мере на протяжении полутора веков село называлось Гейдарли. В сентябре 2021 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Цахкоц. С 1995 года село находится в составе Лорийской области Армении.

Со второй половины XVIII века территория села находилась в составе Картли-Кахетинского царства. В 1801 году Александр I манифестом "К грузинскому народу" окончательно подтвердил аннексию Картли-Кахетинского царства: грузинская монархия была упразднена, а Восточная Грузия включена в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Александропольского уезда Эриванской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1908 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев. Согласно произведению З. Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931)": В 1831 году в селе проживало 26 человек, согласно Сборнику сведений о Кавказе - в 1873 году в селе проживало 158 человек, в Своде статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года - в селе проживало 175 человек, согласно произведению З. Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931)": в 1897 году в селе проживало 265 человек, в Кавказском календаре на 1909 год: в 1905 году в селе проживало 257 человек, согласно Памятной книжке Эриванской губернии на 1908 год: в 1908 году в селе проживало 357 человек. Заметный рост населения села Гейдарли в начале XX века мог быть связан с экономическим развитием региона после открытия в 1899 году железнодорожной линии Тифлис–Александрополь, проходившей вблизи села.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи). В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. В советский период село входило в Каракилисский район, позднее переименованный в Кироваканский, затем – в Спитакский, а впоследствии – в восстановленный Гугаркский район. По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно азербайджанцы: согласно произведению З. Коркотяна Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931): в 1922 году в селе проживало 294 человека, в 1926 году в селе проживало 325 человек, в1931 году в селе проживало 398 человек, в 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР. В результате в 1949 году часть жителей села Гейдарли была принудительно переселена в Саатлинский район Азербайджана. Несмотря на это, в последующие годы в селе продолжало проживать азербайджанское население: согласно данным Акопяна Т.Х., Мелик-Бахшяна Ст.Т., Барсегяна О.Х. в Словаре топонимов Армении и прилегающих областей и другим источникам: в 1959 году в селе проживало 448 человек, в 1970 году в селе проживало 994 человека.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР. По данным 1989 года, в селе никто не проживал.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, на котором сохранилась часть надгробий.