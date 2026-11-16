Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенного Королевства по иностранным делам, делам Содружества и развития Эдом Милибэндом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Джейхун Байрамов поздравил Эда Милибэнда с назначением на должность государственного секретаря и пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-британских отношений, а также важность продолжения политического диалога на высоком уровне.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, обменялись мнениями о сложившейся ситуации на Южном Кавказе и процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.