Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы региональной безопасности

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 18:20
    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы региональной безопасности

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенного Королевства по иностранным делам, делам Содружества и развития Эдом Милибэндом.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

    Джейхун Байрамов поздравил Эда Милибэнда с назначением на должность государственного секретаря и пожелал ему успехов в деятельности.

    В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-британских отношений, а также важность продолжения политического диалога на высоком уровне.

    Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, обменялись мнениями о сложившейся ситуации на Южном Кавказе и процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

    В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Азербайджано-британские отношения Джейхун Байрамов
    Azərbaycan və Böyük Britaniya regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
    Bayramov, Miliband discuss Azerbaijan–UK strategic partnership
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:00
    Трамп не возражал бы против возвращения Хуанга на пост главы Nvidia
    Другие страны
    18:52
    Десятки стран призвали РФ прекратить удары по энергетике Украины из-за высокого риска ядерной аварии
    Другие страны
    18:39
    Американский лидер допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном
    Другие страны
    18:37
    Трамп обвинил программу 60 Minutes в искажении данных об иранских ударах
    Другие страны
    18:36
    Ушаков сообщил об отдельных двусторонних встречах Путина с Си Цзиньпином и Трампом
    В регионе
    18:28
    МИД Эстонии вызвал временного поверенного России
    Другие страны
    18:27
    Фото
    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС
    Внешняя политика
    18:20
    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы региональной безопасности
    Внешняя политика
    18:15
    Прокуратура Грузии раскрыла масштабное хищение средств при ремонте вагонов метро
    В регионе
    Лента новостей