Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы региональной безопасности
- 16 ноября, 2026
- 18:20
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенного Королевства по иностранным делам, делам Содружества и развития Эдом Милибэндом.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).
Джейхун Байрамов поздравил Эда Милибэнда с назначением на должность государственного секретаря и пожелал ему успехов в деятельности.
В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-британских отношений, а также важность продолжения политического диалога на высоком уровне.
Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, обменялись мнениями о сложившейся ситуации на Южном Кавказе и процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.