İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan və Böyük Britaniya regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2026
    • 18:09
    Azərbaycan və Böyük Britaniya regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının xarici işlər, birlik və inkişaf məsələləri üzrə dövlət katibi Ed Milibənd arasında telefon danışığı baş tutub.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    Ceyhun Bayramov Ed Milibəndi dövlət katibi vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə bir daha təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə yüksək səviyyəli siyasi dialoqun davam etdirilməsinin əhəmiyyəti müzakirə olunub.

    Bu çərçivədə, liderlər səviyyəsində sonuncu Avropa Siyasi Birliyi (EPC) Zirvə toplantısı zamanı keçirilmiş görüşün, eləcə də "Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə"nin qəbul edilməsinin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında əhəmiyyəti vurğulanıb. Sənədin əhatə etdiyi istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın konkret məzmunla zənginləşdirilməsi və praktiki nəticələrin əldə olunması perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tərəflər, həmçinin, regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib, Cənubi Qafqazda mövcud vəziyyət və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşma prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycanın regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına, kommunikasiyaların açılmasına və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş səyləri barədə qarşı tərəfə məlumat verib.

    Telefon danışığı zamanı, həmçinin, qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər də müzakirə olunub.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Cənubi Qafqaz Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri
    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы региональной безопасности
    Bayramov, Miliband discuss Azerbaijan–UK strategic partnership
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:00
    Rusiya nüvə qəzası riskinə görə Ukrayna enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmağa çağırılıb
    Digər ölkələr
    18:56
    Tramp "60 Minutes" proqramını İranın zərbələrinə dair məlumatları təhrif etməkdə ittiham edib
    Digər ölkələr
    18:53
    ABŞ lideri Kim Çen Inla görüş ehtimalını istisna etməyib
    Digər ölkələr
    18:51
    Uşakov Putinin Si Cinpin və Trampla ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirəcəyini açıqlayıb
    Region
    18:36
    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Estoniya XİN-ə çağırılıb
    Digər ölkələr
    18:18
    Foto
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    Xarici siyasət
    18:16
    Andrey Sibiqa Azərbaycanı BTİ-nin rəhbər orqanlarına seçilməsi münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    18:09
    Azərbaycan və Böyük Britaniya regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    17:59
    Latviya Rusiya və Belarusdan taxıl tranzitinə qadağanı nəzərdən keçirir
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti