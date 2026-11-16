МИД Эстонии вызвал временного поверенного России

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в связи с попыткой поджога здания оборонной компании Threod Systems.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Эстонии в соцсети Х.

"Сегодня, 16 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить решительное осуждение в связи с попыткой поджога здания оборонной компании Threod Systems в ночь на субботу", - говорится в сообщении.

По утверждению ведомства, даные Службы внутренней безопасности Эстонии указывают на причастность российской разведки к данному инциденту.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония обладает многолетним опытом выявления и предотвращения подобных действий. Подозреваемые в причастности к попытке поджога Threod Systems задержаны, угроза устранена.

Он также сообщил, что Эстония готовится с 1 декабря закрыть все автомобильные пункты пересечения сухопутной границы с Россией для транспортных средств и пешеходов.

Кроме того, он отметил, что ЕС 16 ноября включил в санкционные списки еще 150 физических и юридических лиц. Таллин намерен продолжить работу по усилению санкций против России, ужесточению визовых ограничений и увеличению поддержки Украины.