Прокуратура Грузии раскрыла масштабное хищение средств при ремонте вагонов метро

В Грузии при проведении тендеров, связанных с ремонтом вагонов метро, было присвоено 41 млн лари (около $15,8 млн).

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим Генеральная прокуратура Грузии задержала несколько человек по обвинениям в присвоении государственных средств в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также изготовлении и использовании поддельных официальных и налоговых документов.

Согласно данным Генпрокуратуры, расследование было начато на основании обращения Службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилиси.

В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант дела был освобожден под залог в размере 2 млн лари (примерно $750 тыс.).

Следствие по уголовному делу продолжается.