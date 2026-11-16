Прокуратура Грузии раскрыла масштабное хищение средств при ремонте вагонов метро
- 16 ноября, 2026
- 18:15
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В Грузии при проведении тендеров, связанных с ремонтом вагонов метро, было присвоено 41 млн лари (около $15,8 млн).
Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим Генеральная прокуратура Грузии задержала несколько человек по обвинениям в присвоении государственных средств в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также изготовлении и использовании поддельных официальных и налоговых документов.
Согласно данным Генпрокуратуры, расследование было начато на основании обращения Службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилиси.
В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант дела был освобожден под залог в размере 2 млн лари (примерно $750 тыс.).
Следствие по уголовному делу продолжается.