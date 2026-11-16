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    Gürcüstanda metro vaqonlarının təmiri ilə bağlı 15,8 mln. dolların mənimsənildiyi iddia olunur

    Region
    • 16 noyabr, 2026
    • 17:51
    Gürcüstanda metro vaqonlarının təmiri ilə bağlı 15,8 mln. dolların mənimsənildiyi iddia olunur

    Gürcüstanda metro vaqonlarının təmiri ilə bağlı tenderlərdə 41 milyon larinin (təqribən 15,8 mln. dollar) mənimsənildiyi iddia olunur

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, ölkənin Baş Prokurorluğu dövlət vəsaitinin külli miqdarda mənimsənilməsi, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və saxta rəsmi və vergi sənədlərinin hazırlanması və istifadəsi ittihamları ilə dörd nəfəri saxlayıb.

    Baş Prokurorluğun məlumatına görə, araşdırma Tbilisi Şəhər Meriyasının Daxili Audit və Monitorinq Xidmətinin müraciəti əsasında başlanılıb.

    İstintaqla müəyyən edilib ki, 2017-2024-cü illərdə "Tbilisi Nəqliyyat Şirkəti" MMC tərəfindən metro vaqonlarının əsaslı təmiri, modernləşdirilməsi və ehtiyat hissələrinin alınması məqsədilə keçirilən 27 tender üzrə ayrılmış 145 milyon 367 min 365 laridən 41 milyon 105 min 298 lari qanunsuz əldə edilib.

    Prokurorluğun versiyasına görə, təqsirləndirilən şəxslər bu məqsədlə "İntrans" MMC vasitəsilə metro vaqonları üçün komponentlərin idxalı ilə məşğul olan "Saçino" MMC-ni yaradıblar. İdxal olunan mallar saxta sənədlərdən istifadə edilməklə və süni şəkildə şişirdilmiş qiymətlərlə "Tbilisi Nəqliyyat Şirkəti"nə təqdim olunub. Nəticədə məhsulların dövlət şirkətinə real dəyərindən təxminən üç dəfə baha satıldığı iddia edilir.

    Saxlanılanlar arasında "Elektrik Vaqon Təmiri Zavodu" ASC-nin Tbilisi filialının direktoru Gela Dzidzikaşvili, müəssisənin texniki direktoru Mamuka Nozadze və "Saçino" MMC ilə "İntrans" MMC-nin fəaliyyəti ilə əlaqəli Paata Svanidze də var.

    Onlara Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Həmin maddələr 7 ildən 11 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutur.

    Prokurorluğun məlumatına əsasən, saxlanılanlardan üçü barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, bir nəfər isə 2 milyon lari girov müqabilində azadlığa buraxılıb.

    Cinayət işi üzrə digər mümkün iştirakçıların müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq davam etdirilir.

    Mənimsəmə Korrupsiya Cinayət işi Gürcüstan
    Прокуратура Грузии раскрыла масштабное хищение средств при ремонте вагонов метро
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