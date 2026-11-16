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    В Латвии рассматривают вопрос о запрете транзита зерна из РФ и Беларуси

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 17:49
    В Латвии рассматривают вопрос о запрете транзита зерна из РФ и Беларуси

    Правительство Латвии рассматривает вопрос о запрете транзита через территорию страны зерна из России и Беларуси.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на МИД Латвии.

    Сообщается, что проект постановления подготовлен совместно с другими министерствами, и предусматривает введение национальных санкций.

    "Министерство иностранных дел осознает, что введение санкций сопряжено с правовыми и экономическими рисками. К ним относятся возможные судебные разбирательства по вопросам исполнения уже заключенных договоров, влияние на транспортно-логистический сектор и поступления в государственный бюджет, а также необходимость обеспечения соответствия нормативных актов законодательству Европейского союза", – говорится в заявлении.

    В начале ноября в Екабпилсе (Латвия) прошла акция протеста против транзита российского зерна. Латвийские фермеры приехали на нескольких десятках единиц тяжелой техники, в частности тракторах и зерновозах для принятия участия в протестах.

    Транзит грузов Поставки зерна Латвия Россия Беларусь
    Latviya Rusiya və Belarusdan taxıl tranzitinə qadağanı nəzərdən keçirir
    Latvia weighs ban on Russian and Belarusian grain transit
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