В Латвии рассматривают вопрос о запрете транзита зерна из РФ и Беларуси

Правительство Латвии рассматривает вопрос о запрете транзита через территорию страны зерна из России и Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на МИД Латвии.

Сообщается, что проект постановления подготовлен совместно с другими министерствами, и предусматривает введение национальных санкций.

"Министерство иностранных дел осознает, что введение санкций сопряжено с правовыми и экономическими рисками. К ним относятся возможные судебные разбирательства по вопросам исполнения уже заключенных договоров, влияние на транспортно-логистический сектор и поступления в государственный бюджет, а также необходимость обеспечения соответствия нормативных актов законодательству Европейского союза", – говорится в заявлении.

В начале ноября в Екабпилсе (Латвия) прошла акция протеста против транзита российского зерна. Латвийские фермеры приехали на нескольких десятках единиц тяжелой техники, в частности тракторах и зерновозах для принятия участия в протестах.