Глава генштаба ЦАХАЛ: Потери от ответа Ирана на удары Израиля будут отличаться от обычных

В результате ответных ударов Ирана Израиль, вероятно, понесет потери, и они будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне.

В результате ответных ударов Ирана Израиль, вероятно, понесет потери, и они будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне.

Как передает Report со ссылкой на заявление опубликованное в Telegram -канале Армии Израиля, с таким предупреждением выступил начальник Генштаба еврейского государства генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Граждане Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха — иранский режим попытается атаковать нас в ответ и ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли", — сказал Замир. Он отметил, что израильская армия готова защищать страну, однако гражданам следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности и безопасности близких, а также слушать инструкции.

Он также отметил, что любому, кто попробует бросить вызов Израилю, придется заплатить "высокую цену".