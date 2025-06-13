Глава генштаба ЦАХАЛ: Потери от ответа Ирана на удары Израиля будут отличаться от обычных

В результате ответных ударов Ирана Израиль, вероятно, понесет потери, и они будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне.
Как передает Report со ссылкой на заявление опубликованное в
"Граждане Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха — иранский режим попытается атаковать нас в ответ и ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли", — сказал Замир. Он отметил, что израильская армия готова защищать страну, однако гражданам следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности и безопасности близких, а также слушать инструкции.
Он также отметил, что любому, кто попробует бросить вызов Израилю, придется заплатить "высокую цену".