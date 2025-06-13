МАГАТЭ связалась с властями Ирана после удара по ядерным объектам

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация внимательно следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями страны относительно уровня радиации.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация внимательно следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями страны относительно уровня радиации.

Как передает Report , соответствующее заявление Гросси опубликовано в аккаунте организации в социальной сети X.

"Международное агентство по атомной энергии пристально следит за вызывающей глубокую озабоченность ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что среди объектов поражения оказался ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ поддерживает контакт с иранскими властями относительно текущих уровней радиации. Мы также находимся на связи с нашими инспекторами в стране", — говорится в сообщении.

Государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что после атаки Израиля на крупнейшем ядерном объекте Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.