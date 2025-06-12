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Замминистра энергетики: Неверно связывать изменение климата исключительно с энергетикой

Замминистра энергетики: Неверно связывать изменение климата исключительно с энергетикой 13:03
Энергетика
12 июня 2025 г. 13:24
Замминистра энергетики: Неверно связывать изменение климата исключительно с энергетикой

Проблемы изменения климата нельзя увязывать исключительно с влиянием сектора энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра энергетики Азербайджана, исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на Международной научной конференции по экономике и управлению.

По его словам, хотя промышленная революция и экономический прогресс стали возможны благодаря широкому использованию традиционных источников энергии, утверждать, что именно энергетика является единственным источником климатических проблем, — ошибочно.

"Около 30% всех выбросов связаны с сельским хозяйством, обращением с отходами и другими производственными процессами, не имеющими прямого отношения к энергетике", — подчеркнул он.

Солтанов добавил, что основными источниками парниковых газов остаются экономически развитые страны, и для перехода к более экологичной модели необходимы значительные инвестиции.

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Версия на английском языке Deputy Minister of Energy: Incorrect to link climate change solely to energy sector
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "İqlim dəyişikliyinin əsas səbəbini təkcə enerji sektoru ilə əlaqələndirmək düzgün deyil"

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