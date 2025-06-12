Замминистра энергетики: Неверно связывать изменение климата исключительно с энергетикой

13:03

Проблемы изменения климата нельзя увязывать исключительно с влиянием сектора энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра энергетики Азербайджана, исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на Международной научной конференции по экономике и управлению.

По его словам, хотя промышленная революция и экономический прогресс стали возможны благодаря широкому использованию традиционных источников энергии, утверждать, что именно энергетика является единственным источником климатических проблем, — ошибочно.

"Около 30% всех выбросов связаны с сельским хозяйством, обращением с отходами и другими производственными процессами, не имеющими прямого отношения к энергетике", — подчеркнул он.

Солтанов добавил, что основными источниками парниковых газов остаются экономически развитые страны, и для перехода к более экологичной модели необходимы значительные инвестиции.