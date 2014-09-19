Хошбахт Юсифзаде: "Контракт века" продемонстрировал миру, что Азербайджан - независимое государство и надежный партнер

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября исполняется 20 лет с момента подписания первых нефтяных контрактов, вошедших в историю под названием "Контракт века". Один из свидетелей и участников этого исторического события - первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), академик Хошбахт Юсифзаде дал интервью Азербайджанскому телеграфному Агентству ("АзерТадж"). Report предлагает вниманию читателей это интервью.





"В 1901 году более половины добываемой в мире нефти приходилось на Азербайджан"





-Господин Юсифзаде, имеется множество факторов, обуславливающих успех "Контракта века", который занимает особое место в истории нефтяной промышленности Азербайджана. В этом достижении, наряду с богатыми углеводородными ресурсами нашей страны, свою роль, наверное, сыграл и большой опыт Азербайджана по промышленной добыче нефти. Мы считаем, что было бы целесообразно начать беседу с перелистывания определенных страниц нашей нефтяной истории.





-Действительно, у азербайджанской нефти очень интересная, богатая и древняя история. Еще арабские путешественники, историки и географы IX-X вв. указывали, что экономическая жизнь на Абшероне связана с нефтью, сообщали о нефтеносной земле, "белой" и "черной" нефти Баку.

Из каменной плиты с надписью, обнаруженной на одной из нефтяных скважин в Балаханы, становится известно, что первый нефтяной колодец на Абшероне был прорыт еще в XVI веке. Этот колодец глубиной 35 метров прорыл в 1594 году уста Аллахъяр Мамеднур оглу. В 1847 году впервые в Биби-Эйбате из скважины, пробуренной механическим способом, использовавшимся при бурении водяных колодцев, была получена нефть промышленного значения, и с этого года началось развитие нефтяной промышленности Азербайджана. А в 1871 году впервые в мире в Балаханы нефтяная скважина была пробурена новым методом бурения, то есть путем применения деревянных штанг и ударов.

В бывшей Российской империи первый нефтепровод также был построен в Баку. Этот 12-километровый трубопровод, соединявший Балаханинское месторождение с Бакинским нефтеперегонным заводом, был проложен в 1878 году. А в 1883 году была построена и сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Батуми, что также сыграло важную роль в экспорте нефти и нефтепродуктов в европейские страны.

В 1901 году более 50 процентов добываемой в мире нефти, то есть 11 миллионов тонн приходилось на Азербайджан. Чтобы обеспечить поставки бакинской нефти на мировые рынки, в 1897 году было начато строительство нефтепровода Баку-Батуми протяженностью 833 километра и диаметром 200 миллиметров, который в 1907 году был сдан в эксплуатацию.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, нефть в Азербайджане добывалась в рекордном количестве – 23,5 миллиона тонн, что в тот период составляло 76 процентов нефтедобычи в СССР. В годы войны Азербайджан удовлетворял 80 процентов потребностей страны в жидком топливе. Из 17 миллионов тонн нефтепродуктов, использовавшихся Советской армией, 13 миллионов тонн и 85 процентов авиационного бензина производились в нашей республике.

В ноябре 1949 года в 40 километрах от берега, в открытом море было обнаружено месторождение "Нефтяные Камни", названное "восьмым чудом света". Азербайджан стал известен в мире как пионер нефтедобычи в открытом море. С открытием месторождения "Нефтяные Камни" была заложена основа процесса разработки морских месторождений в республике.

С приходом общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном в 1969 году в истории нефтегазовой промышленности, в частности нефтедобычи в море, начался новый этап динамичного развития. До этого использовавшиеся на Каспии технические средства позволяли работать лишь на участках на глубине моря до 40 метров. А на тех участках были обнаружены, можно сказать, все нефтегазовые месторождения. Перспектива увеличения добычи нефти и газа в море была связана с месторождениями на больших глубинах. Благодаря инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 70-80-х годах в Азербайджан было доставлено более 400 судов 75 видов – тяжелые грузоподъемные плавучие краны, суда-трубоукладчики, сейсмические и пассажирские суда. На Каспии приступил к работе плавучий кран "Азербайджан" водоизмещением 2 500 тонн. Кроме того, в первое время для проведения геологоразведочных работ на участках на 70-метровой глубине моря были приобретены полупогружные буровые установки типа "Хазар", а затем – установки типа "Шельф", позволяющие работать на глубине 200 метров. Благодаря этому были обнаружены месторождения "8 Марта", "Алят-море", "Булла-море", "Западный Абшерон" и другие новые нефтегазовые месторождения, запасы нефти в республике были увеличены в два, а запасы газа – в три раза.

В 1975 году общая добыча нефти и газа была доведена до 27,1 миллиона тонн условного топлива. В 80-х годах в Азербайджан было доставлено уже 11 плавучих буровых установок, в результате использования которых были обнаружены месторождения "Гюнешли", "Чираг" и "Азери", дающие сейчас основную часть добываемой в Азербайджане нефти. В этот период благодаря настойчивости общенационального лидера Гейдара Алиева советское руководство выделило 450 миллионов долларов США на сооружение в Баку завода глубоководных оснований, не имевшего аналогов в мире, а завод, который было запланировано построить в Астрахани, был сооружен в Азербайджане.

В 1970 году было создано Производственное объединение "Хазарденизнефть", и Министерство нефтяной промышленности Азербайджана, учитывая опыт работы азербайджанских нефтяников в морских условиях, поручило им проведение геологоразведочных, буровых, эксплуатационных и других работ во всех секторах Каспийского моря, то есть на обширной территории от морской границы с Ираном до северной части Каспия. В течение двадцати лет азербайджанские геофизики обнаружили в Каспийском море более 350 структур. В 1972-1990 годах в туркменском секторе моря было обнаружено пять нефтегазовых месторождений, а также в российском секторе в 1972 году было обнаружено нефтяное месторождение "Инчхе-море", а в 1987 году – месторождение "Скалистое море". В казахстанском секторе были подготовлены к бурению восемь структур, проведена работа по включению структур "Кероглу" (ныне – "Кашаган") и "Баку" (ныне – "Восточный Курмангазы") в поисковое бурение.

В 1966-1968 годах азербайджанские нефтяники провели на юге Каспийского моря сейсмические работы и обнаружили более 45 структур. Работы во всех секторах Каспийского моря они продолжали до 1991 года.

После 1994 года начался новый яркий этап эпопеи азербайджанской нефти. Этот этап охватывает годы разработки и осуществления "Контракта века" и новой нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева.





"Пригласив иностранные нефтяные компании в Азербайджан, великий лидер Гейдар Алиев на 30-40 лет опередил время"

-Вспоминаете ли Вы ситуацию в стране накануне «Контракта века»? Азербайджан, три года назад обретший независимость, начинал избавляться от хаоса и анархии. Экономика страны, в том числе нефтяная промышленность, находилась в глубоком кризисе...





-В конце 1991 года на политической карте мира произошли большие изменения. Советский Союз распался. Бывшие союзные республики обрели независимость. Азербайджан также провозгласил свою независимость. Однако в каком положении была республика в то время?! Связи с бывшими союзными республиками были разорваны, крайне обострились вопросы финансового и технического снабжения, экономика была парализована. Политическая жизнь была нестабильной, уровень безработицы и бедности вызывал тревогу. Из тяжелой ситуации, в которой оказалась экономика республики, ее могла избавить нефтегазовая промышленность. Но в тот период сама нефтегазовая промышленность находилась в глубоком кризисе. Поэтому невозможно было разрабатывать месторождения "Гюнешли", "Чираг" и "Азери", открытые еще в 1979-1987 годах. Наших возможностей хватало лишь на разработку части месторождения "Гюнешли" на глубине воды до 200 метров.

Великий лидер Гейдар Алиев, возвратившийся в политическое руководство в такое трудное и сложное время, стал активно заниматься нефтяной промышленностью республики. Тогда для разработки запасов месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" (глубоководная часть) нужно было выбрать один из двух вариантов: либо подождать 30-40 лет до улучшения финансово-экономического положения нашей страны, либо же пригласить в республику иностранные нефтяные компании. Что делать, какой путь выбрать? Этот вопрос волновал всех нас. Но в то время в самом Азербайджане и за его пределами были такие силы, которые выступали против вложения иностранными нефтяными компаниями инвестиций в нашу страну. Поэтому общенациональный лидер собрал нас – нефтяных специалистов, отметил необходимость прояснения данного вопроса, проконсультировался, и в итоге пришли к такому выводу, что нужно пригласить в нашу страну иностранные нефтяные компании.

Должен отметить, что в налаживании сотрудничества с иностранными компаниями нет ничего удивительного. Можно сказать, все страны мира – США, Великобритания, Норвегия и другие – широко используют этот метод. Причина этого ясна: нефтяная промышленность требует больших инвестиций, и ни одна страна не желает в одиночку браться за это рискованное дело, особенно в море.

Помню, идея сотрудничать с иностранными компаниями в Каспийском море пришла к нам еще во времена бывшего СССР – в конце 80-х годов прошлого века. Однако переговоры в этой области не были завершены. После того, как в 1993 году великий лидер Гейдар Алиев вновь стал за штурвал власти в республике эта работа ускорилась. Начавшиеся в Баку переговоры были продолжены в Стамбуле и Хьюстоне (США). В июле 1994 года делегация, состав которой был определен общенациональным лидером (одним из ее членов был и я), отправилась в Соединенные Штаты. Переговоры там продолжались 45 дней. Переговоры шли нелегко. Каждая из сторон защищала свою позицию, свои интересы. Иногда дело доходило до того, что или противоположная сторона, или же мы хотели полностью приостановить переговоры. Однажды противоположная сторона поставила условие: пока Азербайджан не придет к договоренности с Россией и не определит правовой статус Каспийского моря, переговоры не будут продолжены. Представляете, что это означало? Как известно, эта проблема с Россией была решена в 2002 году лишь благодаря усилиям великого лидера Гейдара Алиева. Значит, если бы в 1994 году переговоры в Хьюстоне были приостановлены, то нам пришлось бы ждать 7-8 лет. Член нашей делегации Ильхам Алиев, который в то время занимал должность вице-президента ГНКАР по внешним связям, проинформировал великого лидера о поставленном перед нами условии, по его указанию полетел в Вашингтон. А другим членам нашей делегации было поручено побывать в компаниях, участвующих в переговорах, детально разъяснить вопрос. Помню, в то время я побывал в компании "Юнокал".

Следует учесть, что в то время в Азербайджане, только что вступившем на путь независимости, у нефтяных специалистов не было достаточного опыта переговоров с иностранными компаниями. Однако прекрасное знание английского языка и вопросов международного права Ильхамом Алиевым, который окончил Московский государственный институт международных отношений, получил ученую степень, а затем преподавал в этом институте, его умение налаживать прямой контакт с нашими партнерами, находить пути выхода из сложных ситуаций и устранять напряженность проявили себя на встречах с полномочными лицами в Вашингтоне.

Наконец, в результате всей этой напряженной работы 20 сентября 1994 года, благодаря титаническим усилиям великого лидера Гейдара Алиева, с 11 известными нефтяными компаниями семи стран мира – BP, Statoil, Amoko, TPAO, Itoci, ExxonMobil, Lukoil, Delta, Remko, MacDermot, Hess – было подписано Соглашение о долевом разделе добычи с месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (глубоководная часть), которое впоследствии вошло в историю как "Контракт века". С того времени нефтяная стратегия Азербайджана стала основной составной частью как внутренней, так и внешней политики государства.

В Азербайджане начались годы осуществления новой нефтяной стратегии – период невиданного развития. Республика, которая в 90-х годах прошлого века находилась в тисках глубокого кризиса, в первые годы XXI века совершила стремительное развитие и превратилась в цветущий край, прославилась как одно из влиятельных мировых государств.

Кстати, отмечу, что Указом великого лидера Гейдара Алиева с 2001 года 20 сентября отмечается в нашей стране как День нефтяников.

-Насколько реальным виделся "Контракт века" в тот сложный период, когда на Азербайджан оказывалось большое внешнее давление? Господин Юсифзаде, лично Вы верили, что эта договоренность будет реализована, принесет свои плоды?





-Конечно, давление было, к тому же это было сильное давление. К сожалению, внешнее давление поддерживали определенные силы внутри самого Азербайджана. Кроме того, как я сказал, наши переговоры с западными компаниями не были гладкими. Но, как участник этих переговоров, я верил в успешное завершение начатой работы. Так как там были два важных фактора. Один заключался в том, что наши партнеры – крупные нефтяные компании Запада – прекрасно знали, что в месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" имеются огромные запасы углеводородов и вложенные сюда инвестиции никогда не пропадут. А другой важный фактор был связан с личностью великого лидера Гейдара Алиева, волей, решимостью и мудростью Гейдара Алиева, политической дальновидностью общенационального лидера. В лице великого лидера Гейдара Алиева наши компаньоны видели Азербайджан в качестве надежного партнера. Именно эти качества общенационального лидера обеспечили успешное завершение переговоров и подписание "Контракта века".





"Выбранный с большой дальновидностью маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан открыл для азербайджанской нефти путь на мировые рынки"





-Как разворачивались события после подписания контракта? В частности, Основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и его маршрут вызывали острые дискуссии. Даже находились такие, кто считал это химерой, мифом...





-Азербайджанская нефть поставлялась в Европу и на мировые рынки с 1997 года по "Северному направлению" (Баку-Новороссийск) и с 1999 года по "Западному маршруту" (Баку-Супса). В мае 2006 года к ним был добавлен Основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Идея диверсификации экспортных нефте- и газопроводов также принадлежит великому лидеру Гейдару Алиеву. Страховка страны-экспортера от внезапных решений государства, по территории которого проходит маршрут какого-либо трубопровода, также открывала благоприятные возможности для сотрудничества с большим числом стран.

Когда начинался разговор о проекте БТД и вопрос его реализации входил в повестку дня, чего только не придумывали противники этого проекта за рубежом?! Писали, что маршрут трубопровода выбран неверно, что даже если трубопровод будет проложен, он останется пустым, так как у Азербайджана не хватит нефти, чтобы заполнить его. С другой стороны, также особо отмечали, мол, кто будет гарантировать безопасность трубопровода и пр. Но истинные намерения тех, кто создавал шумиху вокруг трубопровода, угрожал «опасностью террора и диверсий», были известны и не могли заставить руководство Азербайджана свернуть со своего пути.

Основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан был сдан в эксплуатацию 28 мая 2005 года. А торжественное открытие трубопровода состоялось 13 июля 2006 года. Как участник церемонии открытия, должен сказать, что этот Основной экспортный нефтепровод прославился на весь мир. В своей речи на торжественной церемонии Президент Азербайджана Ильхам Алиев с уверенностью подчеркнул, что нефтепровод будет играть важную роль в укреплении экономических связей и дружественных отношений между государствами Европы и мира. Как сказал наш Президент, так и вышло.

Протяженность трубопровода составляет 1730 километров, а пропускная способность – 50 миллионов тонн в год, которую в будущем можно довести до 60 миллионов тонн. Можно много говорить о превосходных особенностях этого проекта, являющегося детищем "Контракта века", и его пользе. Я хочу отметить две основные особенности: первая - этот экспортный нефтепровод, обойдя Черное море, напрямую вышел к Средиземному морю и позволил удовлетворить огромные потребности в нефти государств, окружающих это море; вторая - ввиду того, что в Средиземном море крупнотоннажные танкеры имеют большие возможности для передвижения, были подтверждены прогнозы об экономической рентабельности перевозок нефти в самых различных направлениях.

Таким образом, маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан, выбранный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым с большой политической дальновидностью, не только позволил поставлять азербайджанскую нефть на мировые рынки, но и стал основной магистралью для стран Шелкового пути, государств Европы и мира. БТД создал условия для транспортировки в еще большем объеме увеличивающейся с каждым годом азербайджанской нефти на европейские и мировые рынки, внес большой вклад в расширение взаимовыгодных экономических отношений между государствами Кавказского региона и прикаспийскими странами.

Сама жизнь наглядно продемонстрировала дальновидность общенационального лидера Гейдара Алиева в вопросе о необходимости БТД. Основная часть добываемой в Азербайджане нефти экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который носит имя нашего великого лидера. К 1 сентября 2014 года на мировые рынки было экспортировано 357 миллионов тонн нефти, в том числе 255 миллионов тонн по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, 69 миллионов тонн по трубопроводу Баку-Супса, 11,3 миллиона тонн по трубопроводу Баку-Новороссийск и 20,4 миллиона тонн по железной дороге.





"Контракт века" убедил иностранные государства и компании в том, что можно инвестировать в Азербайджан





-Сама история подтверждает правильность решения, принятого двадцать лет назад. Что дал "Контракт века" Азербайджану в течение этих лет?





-Прежде всего, я хочу отметить две основные особенности этого контракта, который как по объему запасов углеводородов, так и по объему вложенных инвестиций относится к числу крупнейших соглашений в мире. С политической точки зрения значение контракта заключается в том, что он показал, что Азербайджан является независимом государством и надежным партнером. Ведущие государства и компании мира убедились в том, что можно работать здесь и инвестировать в эту страну. Неслучайно после подписания этого соглашения с иностранными компаниями были заключены еще 32 контракта.

Что касается экономического значения «Контракта века», то следует сказать, что нефтедобыча увеличилась с самого низкого уровня в нашей современной нефтяной истории – с 9 миллионов тонн в 1997 году до 51 миллиона тонн в 2010 году. Иными словами, добыча увеличилась в 5,6 раза.

Основная часть роста добычи углеводородов в республике получается за счет месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз". В настоящее время из 79 скважин в месторождениях "Чираг", "Азери" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" за день добывается в среднем около 90 тысяч тонн нефти и 35 миллионов кубометров газа. С начало разработки и до 1 сентября этого года с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 345 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубометров газа.

Уже 15 лет участники проекта месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", в том числе Азербайджан, получают доходы от "прибыльной нефти". Если до 1999 года получаемые от продажи нефти доходы шли на погашение инвестиций, то с декабря того же года танкеры, заполненные "прибыльной нефтью" Азербайджана, берут курс на внешние рынки. К 1 сентября 2014 года на мировых рынках было реализовано 185 миллионов тонн "прибыльной нефти", пришедших на долю Азербайджана. Из 22 миллионов тонн, добытых с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" только в течение восьми месяцев 2014 года, 15 миллионов тонн, то есть 68 процентов, - это "прибыльная нефть", приходящаяся на долю Азербайджана. Доходы, получаемые от реализации "прибыльной нефти", накапливаются в созданном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Государственном нефтяном фонде и расходуются на развитие ненефтяного сектора нашей республики, улучшение благосостояния народа. За последние двадцать лет Азербайджан прошел путь прогресса, равный столетию, превратился в цветущий край, одну из очень стремительно развивающихся стран региона и мира. Панорамы нашей столицы Баку, других городов и сел республики радуют глаз. Во всем этом отчетливо видны неизгладимые следы новой нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева.





"Если бы тогда "Контракт века" не был подписан, то другие проекты, о которых сейчас известно во всем мире, возможно, остались бы мечтой"





-Сегодня Президент Ильхам Алиев успешно развивает, обогащает новыми оттенками нефтегазовую стратегию, основа которой была заложена "Контрактом века". О проектах TANAP, ТАР и "Шахдениз", реализуемых с участием Азербайджана, говорит весь мир. Как Вы оцениваете значение этих проектов?

-Если "Контракт века" вновь прославил Азербайджан на весь мир как нефтяную страну, то еще одно большое событие, произошедшее в июне 1999 года, – открытие огромного месторождения "Шахдениз", запасы которого составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата, и успешное осуществление газового проекта "Шахдениз" прославили Азербайджан на весь мир как страну, экспортирующую большие объемы газа.

Со времени начала разработки с месторождения "Шахдениз" было добыто 14 миллионов тонн конденсата и 54 миллиарда кубометров газа. К 1 сентября 2014 года по проекту "Шахдениз-1" посредством Южно-Кавказского трубопровода в Грузию было подано 4 миллиарда кубометров, а в Турцию – 29 миллиардов кубометров газа.

Как вы знаете, были предприняты важные шаги по экспорту в страны Европейского Союза на основе долгосрочных соглашений газа, который будет добываться в рамках проекта "Шахдениз-2", подписаны соглашения о строительстве Транс-Анатолийского (TANAP) и Транс-Адриатического (ТАР) газопроводов. Первоначальные транспортирующие мощности TANAP, сдача в эксплуатацию которого ожидается в середине 2018 года, составят 16 миллиардов кубометров, в 2023 году – 23 миллиарда кубометров, а в 2026 году – 31 миллиард кубометров.

28 июня 2013 года консорциум "Шахдениз" объявил, что для поставок газа, который будет добываться в рамках проекта "Шахдениз-2", потребителям в Греции, Италии и Юго-Восточной Европе, выбран Транс-Адриатический трубопровод. Трубопровод ТАР, протяженность которая составит 870 километров, а первоначальная стоимость – 5,2 миллиарда долларов США, является продолжением Южно-Кавказского (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Транс-Анатолийского газопроводов. Этот проект предусматривает транспортировку газа, который будет добываться с месторождения "Шахдениз-2", посредством Греции и Албании, по Адриатическому морю на юг Италии, а оттуда в Западную Европу.

Начальный этап проекта "Шахдениз-2" будет охватывать Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, Италию и Болгарию, а последующий - Черногорию и Хорватию. Предусмотрено, что в следующие годы трубопровод будет продлен в направлении Румынии, Венгрии и Австрии.

На проект "Шахдениз" и другие проекты, которые мы подписали с иностранными нефтяными компаниями после 1994 года, мы смотрим как на детище "Контракта века". Если бы в то время "Контракт века" не был подписан, то, возможно, эти проекты остались бы лишь мечтой.

Все успехи, достигнутые в течение периода, минувшего со времени подписания "Контракта века", - это неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева. Достойно продолжающий его дело Президент Ильхам Алиев также уверенно осуществляет новую нефтяную стратегию, выводит нашу страну на ведущие позиции в обеспечении энергетической безопасности Европы.





"Сегодня Государственная нефтяная компания – это современная компания, которая отвечает мировым стандартам, осуществляет большие проекты"





-Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, ставшая сегодня транснациональной компанией, постоянно расширяет свою деятельность на международной арене, осуществляет в нашей стране и в других странах крупномасштабные проекты. Хотелось бы, чтобы Вы немного рассказали об этом.

-Государственная нефтяная компания уже не является компанией образца 1994 года. По мнению ведущих рейтинговых агентств, с 2009 года она входит в число 50 крупнейших мировых компаний. В настоящее время деятельность созданных при учредительстве ГНКАР 36 совместных компаний, 6 альянсов, многочисленных дочерних компаний и 13 представительств в зарубежных странах охватывает, можно сказать, все отрасли нефтегазовой промышленности. Государственная нефтяная компания успешно представляет Азербайджанское государство в соглашениях о долевом разделе добычи (СДРД), подписанных с 25 компаниями 15 стран. В рамках СДРД в 1995-2013 годах в нефтегазовый сектор Азербайджана были вложены инвестиции в размере почти 51,6 миллиарда долларов США. Государственная нефтяная компания – это современная компания, которая отвечает мировым стандартам, располагает необходимыми экономическими и техническими возможностями, осуществляет большие проекты и за пределами Азербайджана.

Говоря "за пределами Азербайджана", я, прежде всего, имею в виду Турцию, Грузию и ряд других стран. ГНКАР вложила в экономики этих стран миллионы долларов инвестиций. За счет инвестиций ГНКАР, являющейся пайщиком такого грандиозного нефтехимического комплекса в Турции, как "PETKIM", в этой стране строятся новый морской порт, крупный нефтеперерабатывающий завод под названием "Star". Наша компания сделала многое и в Грузии: сдала в эксплуатацию терминал "Кулеви", создала широкую сеть заправочных пунктов и газораспределительную сеть. Участие Государственной нефтяной компании в проектах ТАР и TANAP как основной стороны также является высоким показателем международного авторитета и возможностей нашей компании.

ГНКАР успешно осуществляет проекты по добычи нефти и газа, создает систему, интегрирующуюся в международную систему "добыча–транспортировка–переработка–реализация углеводородов", играет одну из ведущих ролей в энергетическом секторе в регионе Каспийское море-Черное море-Европа. В настоящее время нефть и нефтепродукты из Азербайджана транспортируются в 30 стран мира, в том числе в США, Китай, Таиланд, Бразилию и другие страны, а газ – в Грузию, Турцию, Россию, Иран и Грецию.

Государственная нефтяная компания – это компания, освоившая современные методы и технологии также в области поисково-разведочных и буровых работ. Правда, пока мы проделываем определенную работу по сервисным контрактам для иностранных заказчиков, но наша цель – расширить эту работу в будущем. Мы также не исключаем, что будем заниматься разведкой нефтегазовых месторождений в не относящихся к Азербайджану секторах Каспийского моря и других регионах мира, так как соответствующие возможности для этого имеются.