Премьер-министр Франции объявил об отставке Кабмина

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил об отставке кабинета министров.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной смены правительства стала критика в адрес экономической политики ЕС и Германии.
В понедельник Мануэль Вальс представил президенту Франсуа Олланду прошение об отставке возглавляемого им кабинета министров. Глава государства, в свою очередь, удовлетворил обращение премьера, поручив ему сформировать новое правительство.
Новый кабинет министров может быть сформирован уже в ближайшее время.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook