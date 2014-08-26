Премьер-министр Франции объявил об отставке Кабмина

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил об отставке кабинета министров.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной смены правительства стала критика в адрес экономической политики ЕС и Германии.

В понедельник Мануэль Вальс представил президенту Франсуа Олланду прошение об отставке возглавляемого им кабинета министров. Глава государства, в свою очередь, удовлетворил обращение премьера, поручив ему сформировать новое правительство.

Новый кабинет министров может быть сформирован уже в ближайшее время.