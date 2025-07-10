Чистая прибыль "Гянджинского автомобильного завода" снизилась вдвое

Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" (ГАЗ) завершило 2024 год с чистой прибылью в размере 2,711 млн манатов.

Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" (ГАЗ) завершило 2024 год с чистой прибылью в размере 2,711 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ПО, это в 2,1 раза меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году основной операционный доход (доход от продаж) завода составил 101,887 млн ​​манатов (на 22,3% меньше, чем годом ранее), себестоимость реализованной продукции - 90,779 млн манатов (-20,8%), прочие операционные доходы - 821 тыс. манатов (в предыдущем году не было), коммерческие расходы - 2,963 млн манатов (-4,9%), административные расходы - 3,119 млн манатов (-9%), прочие операционные расходы - 2,458 млн манатов (-14,2%), а платежи по налогу на прибыль - 678 тыс. манатов (- 2,1 раза).

На 1 января текущего года активы ГАЗ составили 88,68 млн манатов (+29,6%). За отчетный период обязательства компании увеличились на 60% - до 64,599 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 14,1% - до 24,081 млн манатов.

Гянджинский автомобильный завод с уставным капиталом 3,573 млн манатов был основан в 1986 году и рассчитан на производство 30 тыс. среднетоннажных автомобилей. Строительство завода планировалось завершить в 1989 году, однако из-за распада Советского Союза завод остался недостроенным. Предприятие было введено в эксплуатацию в декабре 2004 года.