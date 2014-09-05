НАТО призвала Россию прекратить поддерживать боевиков на востоке Украины

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Российские вооруженные силы вовлечены в прямые военные операции в Украине, хоть Россия и отрицает это; Россия продолжает поставлять оружие боевикам в восточные регионы". Как сообщает Report об этом говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО- Украина, прошедшего 4 сентября в Уэльсе в рамках саммита НАТО.

По мнению Альянса, все эти действия подрывают безопасность Украины и угрожают стабильности и безопасности всей Евроатлантической зоны.

Альянс заявил о своем единстве в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных мировым сообществом. "Мы сурово осуждаем нелегальную, нелегитимную, самовольную аннексию Крыма Россией и отчаянные попытки РФ дестабилизировать восточную Украину в нарушение норм международного права. Мы призываем Россию отказаться от аннексии, которую мы не признаем и никогда не признавали", - отмечается в заявлении.

Россия должна прекратить поддерживать боевиков на востоке Украины, отозвать своих солдат и пресечь любую военную активность возле украинской границы, уважать права местного населения, в том числе крымских татар, и отказаться от дальнейшей агрессии против Украины. Альянс поприветствовал усилия украинского правительства, в том числе предложенный им мирный план, достичь политического решения, без вмешательства извне.

"Несмотря на свои обязательства, Россия фактически осуществила прямое военное вторжение в Украину и лишь усилила поддержку боевиков. Мы призываем Россию сменить этот курс и принять активные меры по деэскалации кризиса, включая мирный и содержательный диалог с украинскими властями".

В заявлении также отмечается, что Альянс признает право Украины восстановить мир и правопорядок, защищать своих граждан и территорию.