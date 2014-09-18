В Шотландии стартовал референдум по вопросу независимости

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Шотландии в 7.00 (11.00 по бакинскому времени) открылись участки для голосования на референдуме по вопросу независимости. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, единственным вопросом в бюллетене значится: "Согласны ли вы с тем, что Шотландия должна быть независимой страной?"

Право голоса имеют являющиеся резидентами Шотландии британские граждане, граждане 52 стран Британского Содружества, граждане 27 стран ЕС и члены палаты лордов, а также военнослужащие, находящиеся в Великобритании или за границей, но зарегистрированные на избирательных участках в Шотландии.

Возрастная планка была понижена с обычных 18 лет до 16. Общее количество зарегистрированных избирателей составляет 4 миллиона 285 тысяч 323 человека.

Избирательные участки закроются в 22.00, после чего начнется подсчет голосов.

Опросы общественного мнения не дают точного представления об исходе голосования, показывая каждый раз разное распределение голосов. Исход голосования, очевидно, будет зависеть от тех, кто пока не определился с позицией.

Если большинство жителей Шотландии проголосуют за независимость, 24 марта 2016 года регион выйдет из состава Соединенного Королевства.