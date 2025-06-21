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Российский боец ​​ММА: Я заслужил победу

Российский боец ​​ММА: Я заслужил победу Российский боец ММА Тагир Уланбеков на пресс-конференции поделился впечатлениями после победы на турнире UFC Fight Night в Баку.
Индивидуальные
21 июня 2025 г. 22:40
Российский боец ​​ММА: Я заслужил победу

Российский боец ММА Тагир Уланбеков на пресс-конференции поделился впечатлениями после победы на турнире UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен из Дагестана отметил, что заслужил победу в поединке против казахстанца Максума Азата.

"Я доказал, что умею драться в стойке. Сегодня обстоятельства были на моей стороне, и я заслужил победу", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит турнир UFC Fight Night.

Основные бои начнутся в 23:00 В главном поединке вечера встретятся представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри.

Из азербайджанских спортсменов Тофиг Мусаев встретится с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана, Рафаэль Физиев с Игнасио Баамондесом из Чили, а Назим Садыхов с бразильцем Николасом Моттой.

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