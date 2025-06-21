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При взрыве бомбы на юго-западе Пакистана погибли два сотрудника службы безопасности

При взрыве бомбы на юго-западе Пакистана погибли два сотрудника службы безопасности При взрыве бомбы в районе Калат провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли два сотрудника службы безопасности, четверо получили ранения.
Другие страны
21 июня 2025 г. 22:15
При взрыве бомбы на юго-западе Пакистана погибли два сотрудника службы безопасности

При взрыве бомбы в районе Калат провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли два сотрудника службы безопасности, четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его словам, взрыв произошел рядом с автомобилем, перевозившим сотрудников службы безопасности, патрулировавших сельскую местность Джобаан в регионе Мангочар этого района.

Силы безопасности и спасательные команды прибыли на место происшествия и доставили тела погибших и раненых в ближайшую больницу.

Источник сообщил, что нападение было совершено с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было приведено в действие дистанционно неизвестными злоумышленниками.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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