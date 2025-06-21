Турецкий министр обсудил в рамках ПМЭФ сотрудничество с Россией

Анкара рассчитывает продолжить энергетическое сотрудничество с Россией в ближайший период.

Анкара рассчитывает продолжить энергетическое сотрудничество с Россией в ближайший период.

Как передает Report, об этом в интервью турецкому госагентству Anadolu заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

"Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей для Турции, очень важным поставщиком нефти, природного газа, атомной энергии, а также угля, нефтепродуктов, и у нас давнее энергетическое сотрудничество с Россией... Турецкая сторона намерена продолжить это сотрудничество в ближайший период", - сказал Байрактар, комментируя итоги своего визита в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава Минэнерго отметил, что в рамках своих контактов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он обсудил с российскими официальными лицами текущее состояние сотрудничества.

"И то, что можно сделать в будущем. У нас была возможность встретиться с нашими соответствующими собеседниками в Санкт-Петербурге, куда мы приехали по случаю ПМЭФ. На панелях форума мы дали оценки нашему сотрудничеству в области атомной энергетики и других областях энергетики, а также глобальным событиям. Поэтому это важная площадка", - отметил он.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".