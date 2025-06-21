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СМИ: Иран может ударить по ядерному объекту в Израиле в случае эскалации

СМИ: Иран может ударить по ядерному объекту в Израиле в случае эскалации Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона в случае эскалации конфликта между двумя странами.
В регионе
21 июня 2025 г. 22:56
СМИ: Иран может ударить по ядерному объекту в Израиле в случае эскалации

Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона в случае эскалации конфликта между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника высокого ранга.

"Ядерный реактор в Димоне может стать нашей законной целью, если конфликт перейдет на новый уровень", - отметил он.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İran eskalasiya halında İsraildəki nüvə obyektinə zərbə endirə bilər

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