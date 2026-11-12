Си Цзиньпин заявил о готовности КНР к диалогу с Тайванем о воссоединении

Правительство КНР готово к диалогу с Тайванем о национальном воссоединении на базе принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии в Доме народных собраний.

"Мы готовы вести диалог и консультации с здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами [Тайваньского пролива] и национального воссоединения на основе приверженности принципу "одного Китая" и "Консенсусу 1992 года", - сказал он.

"Консенсус 1992 года" - это договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на Тайване в то время партии "Гоминьдан".

Договоренность подразумевает признание того, что в мире существует только одно китайское государство.