İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Si Cinpin: Çin Tayvanla yenidən birləşmə mövzusunda dialoqa hazırdır

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 08:21
    Si Cinpin: Çin Tayvanla yenidən birləşmə mövzusunda dialoqa hazırdır
    Getty Images

    ÇXR hökuməti "Vahid Çin" prinsipi və 1992-ci il Konsensusu əsasında milli yenidən birləşmə mövzusunda Tayvanla dialoqa hazırdır.

    "Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə Çin Sədri Si Cinpin deyib.

    "Biz "Vahid Çin" prinsipinə və 1992-ci il Konsensusuna sadiqliyimizə əsaslanaraq, Tayvanın bütün təbəqələrinin sağlam düşüncəli nümayəndələri ilə iki sahil (Tayvan boğazı) arasında münasibətlər və milli yenidən birləşmə mövzusunda dialoqa və məsləhətləşmələrə hazırıq", - o deyib.

    1992-ci ilin Konsensusu, Çin Kommunist Partiyasının nümayəndələri ilə o dövrdə Tayvanda hakim olan "Homindan" Partiyası arasında Honkonqda keçirilən yarı-rəsmi görüşdə əldə edilən razılaşmadır.

    Saziş dünyada yalnız bir Çin dövlətinin olduğunu qəbul edir.

    Si Cinpin Tayvan Birləşmə
    Си Цзиньпин заявил о готовности КНР к диалогу с Тайванем о воссоединении
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:51
    İndoneziyanın Semeru vulkanı bir gündə altı dəfə püskürüb
    Digər ölkələr
    09:40
    NETTY 2026-ya artıq 150-dən çox layihə təqdim olunub
    Media
    09:33
    Foto
    Azərbaycanın turizm potensialı "VIVANT" serialında nümayiş olunur
    Turizm
    09:28
    ADB Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri, Monqolustan üçün yeni texniki yardım layihəsini təsdiqləyib
    Maliyyə
    09:28
    Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollara yaxınlaşır
    Energetika
    09:19
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək
    Futbol
    09:02
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.11.2026)
    Maliyyə
    09:01
    FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" bu gün Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubu ilə üz-üzə gələcək
    Futbol
    09:00
    Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyir
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti