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    WSJ: Совет директоров Nvidia отстранит Дженсена Хуанга с поста гендиректора

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 07:23
    WSJ: Совет директоров Nvidia отстранит Дженсена Хуанга с поста гендиректора

    Совет директоров Nvidia готовится отправить в отставку основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    По их словам, заседание о "дальнейшей судьбе" Хуанга может пройти уже сегодня.

    Позднее Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что совет директоров Nvidia привлек стороннюю компанию для поиска потенциальных преемников Хуанга. Собеседник агентства заявил, что руководство компании рассматривает возможность назначения временного руководителя на период поиска постоянного преемника.

    Источники CBS News, в свою очередь, сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о планах совета директоров Nvidia.

    Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Хуанг, в отношении которого ведется расследование из-за связей с руководителем Megaspeed Элис Хуанг - ее американские спецслужбы считают завербованной Министерством госбезопасности Китая, состоял во внебрачных отношениях с подчиненной.

    Речь идет о вице-президенте Nvidia Кимберли Пауэлл. Два экс-сотрудника компании рассказали, что Хуанг и Пауэлл попали на видео, где они проявляют "нежность друг к другу" в отеле в Калифорнии во время конференции компании. При этом NYT отмечает, что не видела эту запись.

    Отметим, что на конец октября Nvidia ($4,93 трлн) занимала второе место в мире по рыночной капитализации, уступая лишь Apple ($5,03 трлн).

    Дженсен Хуанг Совет директоров Nvidia
    WSJ: "Nvidia"nın İdarə Heyəti Jensen Huanqı baş direktor vəzifəsindən uzaqlaşdıracaq
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