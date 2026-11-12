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    WSJ: "Nvidia"nın İdarə Heyəti Jensen Huanqı baş direktor vəzifəsindən uzaqlaşdıracaq

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 07:44
    WSJ: Nvidianın İdarə Heyəti Jensen Huanqı baş direktor vəzifəsindən uzaqlaşdıracaq

    "Nvidia"nın Direktorlar Şurası şirkətin təsisçisi və baş direktoru Jensen Huanqı vəzifəsindən uzaqlaşdırmağa hazırlaşır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) vəziyyətlə tanış mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Onların sözlərinə görə, Huanqın "gələcək taleyi"ni müzakirə etmək üçün iclas bu gün baş tuta bilər.

    Daha sonra "Bloomberg" bir mənbəyə istinadən "Nvidia"nın Direktorlar Şurasının Huanqın potensial varislərini axtarmaq üçün üçüncü tərəf şirkəti cəlb etdiyini xəbər verib. Agentliyin mənbəyi bildirib ki, şirkət rəhbərliyi daimi varis axtarışı davam edərkən müvəqqəti lider təyin etməyi nəzərdən keçirir.

    Bu arada "CBS News"un mənbələri öz növbəsində ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının "Nvidia"nən İdarə Heyətinin planlarından xəbərdar olduğunu bildiriblər.

    Daha əvvəl "The New York Times" (NYT) mənbələrə istinadən "Megaspeed"in baş direktoru Elis Huanq (ABŞ kəşfiyyat orqanlarının Çinin Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi tərəfindən ələ alındığı) ilə əlaqələrinə görə istintaq altında olan Huanqın tabeliyində olan bir şəxslə nikahdankənar münasibətdə olduğunu bildirib.

    Söhbət "Nvidia" şirkətinin vitse-prezidenti Kimberli Pauelldən bəhs edir. Şirkətin iki keçmiş işçisi bildirib ki, Huanq və Pauellin Kaliforniyada bir oteldə şirkət konfransı zamanı "bir-birlərinə mehribanlıq" olduqlarını əks etdirən videogörüntü yayılıb. Lakin NYT qeyd edir ki, görüntüləri görməyib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın sonunda "Nvidia" (4,93 trilyon dollar) bazar kapitallaşması baxımından dünyada yalnız "Apple"dan (5,03 trilyon dollar) geridə qalaraq ikinci yerdə idi.

    Nvidia Vəzifədən kənarlaşdırma Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    WSJ: Совет директоров Nvidia отстранит Дженсена Хуанга с поста гендиректора
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