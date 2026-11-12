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    В Рио-де-Жанейро почти треть населения живет в районах под контролем ОПГ

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 06:50
    В Рио-де-Жанейро почти треть населения живет в районах под контролем ОПГ

    Почти треть населения бразильского штата Рио-де-Жанейро (более 5 млн человек) оказалась в районах, находящихся под прямым контролем организованной преступности и наркокартелей.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом общественной безопасности Рио-де-Жанейро.

    Согласно отчету, который представила газета O Globo, в штате выявлено 1 530 зон активности криминальных структур общей площадью 614,3 кв. км. В этих районах постоянно проживают 5,17 млн человек, что составляет около 32,2% населения штата.

    При этом основной преступной силой в регионе остается "Красная команда" (Comando Vermelho, CV). Под ее контролем находятся 779 территорий (50,9% от общего числа), где проживает почти 3 млн человек. По данным опрошенных газетой экспертов, CV за последние годы захватила десятки новых районов, ранее контролировавшихся конкурентами.

    Проблема безопасности в Бразилии вновь стала одной из основных тем в ходе президентских выборов в стране в октябре. Переизбранный глава государства Луис Инасиу Лула да Силва пообещал сделать борьбу с преступностью на улицах одним из ключевых направлений предстоящего четвертого президентского срока.

    Организованная преступность Бразилия
    Rio-de-Janeyroda əhalinin üçdə biri cinayətkar qruplaşmaların nəzarəti altında yaşayır
    MiniBoss
    MiniBoss

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