В Рио-де-Жанейро почти треть населения живет в районах под контролем ОПГ
- 12 ноября, 2026
- 06:50
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Почти треть населения бразильского штата Рио-де-Жанейро (более 5 млн человек) оказалась в районах, находящихся под прямым контролем организованной преступности и наркокартелей.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом общественной безопасности Рио-де-Жанейро.
Согласно отчету, который представила газета O Globo, в штате выявлено 1 530 зон активности криминальных структур общей площадью 614,3 кв. км. В этих районах постоянно проживают 5,17 млн человек, что составляет около 32,2% населения штата.
При этом основной преступной силой в регионе остается "Красная команда" (Comando Vermelho, CV). Под ее контролем находятся 779 территорий (50,9% от общего числа), где проживает почти 3 млн человек. По данным опрошенных газетой экспертов, CV за последние годы захватила десятки новых районов, ранее контролировавшихся конкурентами.
Проблема безопасности в Бразилии вновь стала одной из основных тем в ходе президентских выборов в стране в октябре. Переизбранный глава государства Луис Инасиу Лула да Силва пообещал сделать борьбу с преступностью на улицах одним из ключевых направлений предстоящего четвертого президентского срока.