Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 08:14
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих официальных аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.

    Report представляет публикацию:

    Мехрибан Алиева
    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib
    Mehriban Aliyeva shares post on Constitution Day of Azerbaijan
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    09:59
    Глава МИД Южной Кореи на этой неделе посетит Китай
    Другие страны
    09:50
    На NETTY 2026 подано уже более 150 проектов
    Медиа
    09:39
    Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель
    Энергетика
    09:38
    Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель
    Энергетика
    09:36
    Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию
    Футбол
    09:33
    В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести раз
    Другие страны
    09:27
    В Индии задержали пассажира из-за ложной угрозы угона самолета
    Другие страны
    09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)
    Финансы
    09:10
    АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии
    Финансы
    Лента новостей