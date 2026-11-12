Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2026
- 08:04
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Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında 12 noyabr – Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
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