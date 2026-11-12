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    İlham Əliyev COP31

    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 08:04
    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında 12 noyabr – Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Mehriban Əliyeva Konstitusiya Günü
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    44 filmi

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    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib
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