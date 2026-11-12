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    В Японии забьют 200 тыс. кур из-за первого в сезоне случая птичьего гриппа

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 06:11
    В Японии забьют 200 тыс. кур из-за первого в сезоне случая птичьего гриппа

    Первый в сезоне случай птичьего гриппа в Японии зафиксирован на ферме в городе Камэока (префектура Киото) с 200 тыс. кур.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.

    В этой связи власти приступят к реализации мер по предотвращению распространения инфекции, в том числе к выбраковке птицы и ее забою.

    Вспышки птичьего гриппа регулярно происходят в Японии осенью и зимой, несмотря на принимаемые меры. В 2025 году было зафиксировано более 20 очагов его распространения. Это может иметь серьезные экономические последствия, как в 2023 году, когда куриные яйца подорожали на 76%, а в некоторых магазинах в Токио даже вводили ограничения на их покупку.

    Забой и продажа Птичий грипп Япония
    44 filmi
    44 filmi

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