В Японии забьют 200 тыс. кур из-за первого в сезоне случая птичьего гриппа

Первый в сезоне случай птичьего гриппа в Японии зафиксирован на ферме в городе Камэока (префектура Киото) с 200 тыс. кур.

Как передает Report, об этом сообщило министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.

В этой связи власти приступят к реализации мер по предотвращению распространения инфекции, в том числе к выбраковке птицы и ее забою.

Вспышки птичьего гриппа регулярно происходят в Японии осенью и зимой, несмотря на принимаемые меры. В 2025 году было зафиксировано более 20 очагов его распространения. Это может иметь серьезные экономические последствия, как в 2023 году, когда куриные яйца подорожали на 76%, а в некоторых магазинах в Токио даже вводили ограничения на их покупку.