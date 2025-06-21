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В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения

В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения
Происшествия
21 июня 2025 г. 19:13
В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения

В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений против Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Каждому обвиняемому были предоставлены переводчики на языке, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Следующее заседание пройдет 23 июня.

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Версия на английском языке ФотоAnother court session on criminal case of Armenian nationals held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоVaxtilə işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma ilə bağlı yeni faktlar açıqlanıb - MƏHKƏMƏ

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