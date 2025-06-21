В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения

В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения

В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений против Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Каждому обвиняемому были предоставлены переводчики на языке, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Следующее заседание пройдет 23 июня.