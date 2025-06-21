Официальная Джакарта выразила благодарность Азербайджану за эвакуацию граждан Индонезии из Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим индонезийским коллегой Сугионо.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим индонезийским коллегой Сугионо.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны встретились в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.

Министры выразили обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном. Индонезийская сторона выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации своих граждан из Ирана.

Была подчеркнута важность укрепления двусторонних связей между Азербайджаном и Индонезией в ряде секторов, особенно в сферах экономики, транспорта и туризма.

Отмечена важность углубления сотрудничества в рамках ООН, ОИС, Движения неприсоединения, D-8 и других глобальных и региональных организаций.

Министры также обсудили вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.