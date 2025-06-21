Официальная Джакарта выразила благодарность Азербайджану за эвакуацию граждан Индонезии из Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим индонезийским коллегой Сугионо.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Стороны встретились в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.
Министры выразили обеспокоенность эскалацией между Израилем и Ираном. Индонезийская сторона выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации своих граждан из Ирана.
Была подчеркнута важность укрепления двусторонних связей между Азербайджаном и Индонезией в ряде секторов, особенно в сферах экономики, транспорта и туризма.
Отмечена важность углубления сотрудничества в рамках ООН, ОИС, Движения неприсоединения, D-8 и других глобальных и региональных организаций.
Министры также обсудили вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.