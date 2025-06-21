Гендельман: Израиль за время ударов по Ирану вывел из строя более 200 ракетных установок

ВВС Израиля за время операции против Ирана вывели там из строя более 200 ракетных установок, авиация выполнила более 1 тыс. боевых вылетов.
Как передает Report, такие данные привел советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
"С начала операции Военно-воздушные силы Израиля провели более тысячи ударных вылетов по стратегическим целям на территории Ирана, опираясь на точную разведывательную информацию. По оценке командования ВВС, в ходе атак выведено из строя более 200 пусковых установок тактических ракет - ключевой элемент иранского наступательного потенциала", - написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.