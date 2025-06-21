О нас

Хуситы намерены атаковать суда США в случае вступления в ирано-израильский конфликт

Хуситы намерены атаковать суда США в случае вступления в ирано-израильский конфликт Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по американским судам и кораблям в Красном море, если США прямо поддержат Израиль в конфликте с Ираном.
Другие страны
21 июня 2025 г. 19:37

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по американским судам и кораблям в Красном море, если США прямо поддержат Израиль в конфликте с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah.

"Если США будут вовлечены в нападение израильского противника на Иран, вооруженные силы атакуют их суда и военные корабли в Красном море", - сказал он.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Гендельман: Израиль за время ударов по Ирану вывел из строя более 200 ракетных установок
Гендельман: Израиль за время ударов по Ирану вывел из строя более 200 ракетных установок
21 июня 2025 г. 19:22
На юге Бразилии при падении воздушного шара погибли 8 человек
На юге Бразилии при падении воздушного шара погибли 8 человек
21 июня 2025 г. 19:09
Авиарегулятор обязал Air India снять с постов трех топ-менеджеров
Авиарегулятор обязал Air India снять с постов трех топ-менеджеров
21 июня 2025 г. 18:58
Турецкий министр обсудил в рамках ПМЭФ сотрудничество с Россией
Турецкий министр обсудил в рамках ПМЭФ сотрудничество с Россией
21 июня 2025 г. 18:36
В Беларуси освободили оппозиционера Сергея Тихановского
В Беларуси освободили оппозиционера Сергея Тихановского
21 июня 2025 г. 17:59
МИД Южной Кореи: Еще 19 граждан эвакуированы из Ирана
МИД Южной Кореи: Еще 19 граждан эвакуированы из Ирана
21 июня 2025 г. 16:49
Истребители ВВС Израиля наносят удары по военной инфраструктуре на юго-западе Ирана
Истребители ВВС Израиля наносят удары по военной инфраструктуре на юго-западе Ирана
21 июня 2025 г. 16:05
США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море
США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море
21 июня 2025 г. 15:12
Новая встреча глав МИД Ирана и евротройки может пройти в ближайшие две недели
Новая встреча глав МИД Ирана и "евротройки" может пройти в ближайшие две недели
21 июня 2025 г. 14:51
Затонувшая суперъяхта Bayesian поднята со дна у берегов Сицилии
ФотоЗатонувшая суперъяхта Bayesian поднята со дна у берегов Сицилии
21 июня 2025 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi