Хуситы намерены атаковать суда США в случае вступления в ирано-израильский конфликт

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по американским судам и кораблям в Красном море, если США прямо поддержат Израиль в конфликте с Ираном.

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по американским судам и кораблям в Красном море, если США прямо поддержат Израиль в конфликте с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah.

"Если США будут вовлечены в нападение израильского противника на Иран, вооруженные силы атакуют их суда и военные корабли в Красном море", - сказал он.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.