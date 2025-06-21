Авиарегулятор обязал Air India снять с постов трех топ-менеджеров

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) обязало крупнейшую в стране авиакомпанию Air India снять с должностей трех руководящих сотрудников.

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) обязало крупнейшую в стране авиакомпанию Air India снять с должностей трех руководящих сотрудников, отвечавших за расписание экипажей, в связи с систематическими нарушениями норм рабочего времени пилотов.

Как передает Report, об этом со ссылкой на распоряжение авиарегулятора сообщила газета Hindu.

Отмечается, что DGCA зафиксировала в Air India несоблюдение порядка рабочего времени пилотов, недопустимые схемы комбинирования экипажей без надлежащих лицензий и времени отдыха и "общую неспособность" строго контролировать соблюдение правил. Авиарегулятор потребовал от авиаперевозчика предоставить отчет о результатах внеплановой проверки в течение 7-10 дней и предупредил о возможных санкциях.

В управлении подчеркнули, что решение направлено на усиление контроля безопасности полетов после авиакатастрофы рейса Air India под Ахмедабадом 12 июня.