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Глава МИД Украины объявил дипломатическую мобилизацию для усиления давления на РФ

Глава МИД Украины объявил дипломатическую мобилизацию для усиления давления на РФ Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президентом Украины поставлена задача максимально усилить международное давление на РФ в течение следующего месяца.
Другие страны
21 июня 2025 г. 21:19
Глава МИД Украины объявил дипломатическую мобилизацию для усиления давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президентом Украины поставлена задача максимально усилить международное давление на РФ в течение следующего месяца.

Как передает Report, об этом Сибига сказал в эфире национального телемарафона.

"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на ... (РФ - ред.). Месяц полной дипломатической мобилизации с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - отметил он.

Министр подчеркнул, что ключевой задачей является ограничение военного производства в России. По его словам, дипломатическая система мобилизует все усилия накануне важных мероприятий, в частности саммитов ЕС и НАТО на следующей неделе.

"Необходимо принятие новых санкционных пакетов - как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Они (Россия - ред.) должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю - разрушительные", - подчеркнул Сибига.

Министр уточнил, что речь идет прежде всего о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.

"Ожидаем от наших партнеров решимости. Особенно от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Есть ЕС и его государства-члены, Великобритания, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для России. Они могут иметь разрушительный характер для экономики России", - отметил глава украинского МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı Rusiyaya təzyiqin artırılması üçün diplomatik səfərbərlik elan edib

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