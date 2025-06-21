Глава МИД Украины объявил дипломатическую мобилизацию для усиления давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президентом Украины поставлена задача максимально усилить международное давление на РФ в течение следующего месяца.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президентом Украины поставлена задача максимально усилить международное давление на РФ в течение следующего месяца.

Как передает Report, об этом Сибига сказал в эфире национального телемарафона.

"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на ... (РФ - ред.). Месяц полной дипломатической мобилизации с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - отметил он.

Министр подчеркнул, что ключевой задачей является ограничение военного производства в России. По его словам, дипломатическая система мобилизует все усилия накануне важных мероприятий, в частности саммитов ЕС и НАТО на следующей неделе.

"Необходимо принятие новых санкционных пакетов - как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Они (Россия - ред.) должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю - разрушительные", - подчеркнул Сибига.

Министр уточнил, что речь идет прежде всего о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.

"Ожидаем от наших партнеров решимости. Особенно от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Есть ЕС и его государства-члены, Великобритания, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для России. Они могут иметь разрушительный характер для экономики России", - отметил глава украинского МИД.