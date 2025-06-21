Определился первый победитель турнира UFC в Баку

В Баку состоялся первый поединок турнира "Абсолютного бойцовского чемпионата" (UFC).
Как сообщает
В поединке в тяжелом весе, продлившемся три раунда, нигерийский боец одержал победу.
Отметим, что основные бои начнутся в 23:00.
В Баку стартовал турнир "Абсолютного бойцовского чемпионата" (UFC).
Как сообщает Report, в соревновании, организованном в Baku Crystal Hall, сначала состоятся шесть поединков.
В настоящее время начался бой в полулегком весе между Ириной Алексеевой (Россия) и Клаудией Сигулой (Польша).
Основные бои стартуют в 23:00. В главном поединке UFC Fight Night встретятся представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри.
Из азербайджанских спортсменов Тофик Мусаев встретится с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана, Рафаэль Физиев с Игнасио Баамондесом из Чили, а Назим Садыхов с бразильцем Николасом Моттой.