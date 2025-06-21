О нас

В Баку стартовали бои основного карда турнира UFC Fight Night

В Баку стартовали бои основного карда турнира UFC Fight Night В турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку стартовали основные бои.
Индивидуальные
21 июня 2025 г. 23:46
В Баку стартовали бои основного карда турнира UFC Fight Night

На турнире UFC Fight Night в Баку стартовали основные бои вечера.

Как сообщает Report, первыми в октагон вышли Мухаммад Наимов (Таджикистан) и Богдан Град (Австрия).

В поединке в полулегком весе представитель Таджикистана одолел соперника, бой продлился все три раунда.

Отметим, что в главном бою UFC Fight Night встретятся представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри.

Из азербайджанских спортсменов Тофиг Мусаев встретится с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана, Рафаэль Физиев с Игнасио Баамондесом из Чили, а Назим Садыхов с бразильцем Николасом Моттой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı UFC turnirində əsas döyüşlər başlayıb, tacikistanlı idmançı qələbə qazanıb

Другие новости из категории

Назим Садыхов дал совет желающим одолеть его в Азербайджане
Назим Садыхов дал совет желающим одолеть его в Азербайджане
22 июня 2025 г. 00:21
UFC Fight Night: Назим Садыхов победил бразильца Мотту нокаутом
ФотоUFC Fight Night: Назим Садыхов победил бразильца Мотту нокаутом
22 июня 2025 г. 00:07
На турнире UFC Fight Night в Баку завершились бои предварительного карда
ФотоНа турнире UFC Fight Night в Баку завершились бои предварительного карда
21 июня 2025 г. 23:30
Российский боец ​​ММА: Я заслужил победу
Российский боец ​​ММА: Я заслужил победу
21 июня 2025 г. 22:40
Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC
Президент Федерации ММА Азербайджана высоко оценил шансы азербайджанских бойцов на турнире UFC
21 июня 2025 г. 14:14
В Баку впервые пройдет турнир UFC
В Баку впервые пройдет турнир UFC
21 июня 2025 г. 07:15
Хидаят Гейдаров избран в Комиссию спортсменов Международной федерации дзюдо
Хидаят Гейдаров избран в Комиссию спортсменов Международной федерации дзюдо
20 июня 2025 г. 23:42
Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой
Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой
20 июня 2025 г. 19:54
Бойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку
ФотоБойцы ММА встретились с соперниками перед турниром UFC в Баку
20 июня 2025 г. 18:35
Известные бойцы ММА встретились с болельщиками в Баку
ФотоИзвестные бойцы ММА встретились с болельщиками в Баку
20 июня 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi