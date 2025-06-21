В Баку стартовали бои основного карда турнира UFC Fight Night

В турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку стартовали основные бои.

На турнире UFC Fight Night в Баку стартовали основные бои вечера.

Как сообщает Report, первыми в октагон вышли Мухаммад Наимов (Таджикистан) и Богдан Град (Австрия).

В поединке в полулегком весе представитель Таджикистана одолел соперника, бой продлился все три раунда.

Отметим, что в главном бою UFC Fight Night встретятся представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри.

Из азербайджанских спортсменов Тофиг Мусаев встретится с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана, Рафаэль Физиев с Игнасио Баамондесом из Чили, а Назим Садыхов с бразильцем Николасом Моттой.