В Баку стартовали бои основного карда турнира UFC Fight Night

На турнире UFC Fight Night в Баку стартовали основные бои вечера.
Как сообщает Report, первыми в октагон вышли Мухаммад Наимов (Таджикистан) и Богдан Град (Австрия).
В поединке в полулегком весе представитель Таджикистана одолел соперника, бой продлился все три раунда.
Отметим, что в главном бою UFC Fight Night встретятся представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри.
Из азербайджанских спортсменов Тофиг Мусаев встретится с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана, Рафаэль Физиев с Игнасио Баамондесом из Чили, а Назим Садыхов с бразильцем Николасом Моттой.