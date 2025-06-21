О нас

Президент Грузии помиловал 37 человек

Президент Грузии помиловал 37 человек Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 человек.
В регионе
21 июня 2025 г. 20:48
Президент Грузии помиловал 37 человек

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 человек.

Как передает Report, об этом сообщила администрация грузинского лидера.

"Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 человек. Помилование коснулось 29 человек, отбывающих наказание вне тюрьмы, и пяти, отбывающих наказание в тюрьмах, а трем людям сняли судимость", - говорится в сообщении.

Исполнение эксклюзивных прав и полномочий, которыми наделен президент Грузии конституцией, основано на принципе гуманизма и интересах государства, добавили в администрации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti 37 nəfəri əfv edib

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi