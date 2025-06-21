Глава МИД Азербайджана выступил на чрезвычайном заседании Совета министров ОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на чрезвычайном заседании в рамках 51-й сессии Совета глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на чрезвычайном заседании в рамках 51-й сессии Совета глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Министр Дж.Байрамов отметил, что резкое изменение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке в результате израильско-иранского противостояния вызывает обеспокоенность, и ситуация, угрожающая жизни гражданских лиц, а также региональной и международной стабильности, является неприемлемой.

Было заявлено, что ущерб, нанесенный гражданской и ядерной инфраструктуре на территории Ирана, с которым азербайджанская сторона имеет тесные этнические и культурные связи, а также добрососедские отношения, основанные на нормах международного права, в частности на суверенитете, территориальной целостности и неприкосновенности границ, является особым источником беспокойства с точки зрения серьезной угрозы для гражданского населения и окружающей среды в региональном масштабе.

Была подчеркнута важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.

В выступлении прозвучал призыв к предотвращению очередного длительного вооруженного противостояния в регионе, окруженном конфликтами и кризисами, к немедленному прекращению всех военных операций и восстановлению дипломатического процесса, основанного на нормах и принципах международного права.